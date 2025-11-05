Uppgifter: De Rossi nära att ta över Genoa

Daniele De Rossi uppgavs vara en av slutkandidaterna att ta över Genoa.

Nu är han nära att ta över huvudtränaruppdraget.

Det skriver transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Patrick Vieira var en av världens bästa mittfältare under sin tid i Arsenal, Juventus, Inter och franska landslaget. Däremot har han inte lyckats lika bra som tränare. Efter uppdrag i New York City, Nice, Crystal Palace och Strasbourg sparkades han från sin post i Genoa – detta efter att laget placerat sig som jumbo i Serie A.

Därefter har Daniele De Rossi bollats upp som en kandidat till att ta över jobbet, Roma-legendaren som senast basade över just Roma 2024.

Nu säger transferexperten Fabrizio Romano att De Rossi närmar sig en anställning hos Genoa. Uppgifterna gör även gällande att parterna just nu diskuterar det sista detaljerna i kontraktet – och att ett möte är inbokat idag.