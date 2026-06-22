Uppgifter: De visar intresse för Lucas Bergvall
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Lucas Bergvall, 20, sägs vilja lämna Tottenham Hotspur.
Nu visar Nottingham Forest intresse för svensken, enligt uppgifter.
Lucas Bergvall sägs vara missnöjd med sin tillvaro i Tottenham Hotspur. Enligt en tidigare rapport från ansedda The Athletic ska svensken ha frågat om att få lämna och testa vingarna i en annan klubb.
Samma The Athletic skriver senare att ligakonkurrenten Nottingham Forest har fått nys om Bergvalls situation. Nottingham sägs nu vara intresserade av 20-åringen då deras nuvarande mittfältsgigant Elliot Anderson ryktas bort.
Bergvall har haft det svårt att slå sig in i Spurs under tränaren Roberto De Zerbi samtidigt som hans kontrakt löper ut 2031. 20-åringen spelar för närvarande VM med Sverige.
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