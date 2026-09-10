Uppgifter: Detaljen i svenske stjärnans avtal

Gustaf Nilsson, 29, har anslutit till Hertha Berlin på lån.

I svenskens avtal finns en specifik klausul, enligt uppgifter.

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Efter att ha tillbringat en längre tid i Club Brugges frysbox lämnade Gustaf Nilsson. Den svenske landslagsanfallaren lånades ut till Hertha Berlin i den tyska andraligan.

Nilssons låneavtal innehåller en utköpsklausul som kan aktiveras efter säsongen.

Enligt den tyska tidningen Bild kan Nilsson köpas loss för två miljoner euro (cirka 22,4 miljoner kronor). Detta kan däremot endast bli aktuellt om Hertha Berlin säkrar uppflyttning till Bundesliga. Misslyckas klubben med detta tvingas 29-åringen återvända till Belgien.

Bild uppger samtidigt att Nilsson redan har börjat trivas i den tyska klubben och starten på säsongen talar för att så blir fallet. Hertha Berlin har vunnit sina fyra inledande ligamatcher och toppar tabellen.

Gustaf Nilssons avtal med Hertha Berlin sträcker sig till sommaren 2027.