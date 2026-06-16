Uppgifter: Diabate aktuell för återkomst till Gais

Deportivo Alaves ser ut att släppa Ibrahim Diabate.

Enligt spanska medier vill klubben inte betala utköpsklausulen för att köpa loss honom från Gais

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Ibrahim Diabate gjorde succé i Gais under fjolåret. Med 18 mål kom Diabate på delad förstaplats i den allsvenska skytteligan, tillsammans med August Priske. Nu ser det ut att bli en allsvensk återkomst för ivorianen.



Anfallaren lånades ut från Gais Deportivo Alaves i början av säsongen, med en köpoption som gjorde det möjligt för spanjorerna att köpa loss Diabate för runt 27 miljoner svenska kronor. Men nu uppger El Correa och Cadena SER att optionen inte kommer att utnyttjas.



Därmed ser Diabate ut att återvända till den grönsvarta Göteborgsklubben, om än tillfälligt. Han ska nämligen ha intresse på sig från andra spanska klubbar.



Under våren i Alaves svarade Diabate för två mål på tio matcher.

Reporter: Arvid Larsson