Uppgifter: Dias nära Real Madrid

Real Madrid hoppas kunna göra klart med ännu ett nyförvärv.

Enligt Daily Mirror är den spanska jätten ”övertygade” om att lyckas värva Ruben Dias i sommar.

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José Mourinho är nygammal tränare för Real Madrid. Nu uppger Daily Mirror att portugisen ser ut att få förstärkning av sin landsman, Ruben Dias. Enligt den brittiska tablåiden är Real Madrid övertygade om att lyckas värva mittbacken från Manchester City i sommar.



Dias uppges vara värderad till ungefär 80 miljoner pund, vilket motsvarar en dryg miljard svenska kronor. 29-åringens kontrakt med Manchester City löper ut under 2029.



Häromdagen presenterades Marc Cucurella av Real Madrid, och klubben uppges också ha gjort klart med både Ibrahima Konaté och Denzel Dumfries.