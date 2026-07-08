Uppgifter: Dif i förhandlingar – värd 66 miljoner

Matias Siltanen, 19, jagas av franska Toulouse, enligt uppgifter.

Klubbarna ska vara i förhandlingar om en affär värd omkring 66 miljoner kronor.

Matias Siltanen. Foto: Bildbyrån

Det är tidningen Expressen som under natten till onsdag rapporterar att Djurgården är i förhandlingar om supertalangen och mittfältslöftet Matias Siltanen. Enligt uppgifterna rör det sig om den franska klubben Toulouse, som slutade på nionde plats i Ligue 1 förra säsongen.

Den franska klubben sägs ha presenterat ett första bud på omkring sex miljoner euro (motsvarande 66 miljoner kronor) men hur Djurgården ställer sig till budet framgår inte av uppgifterna. Inte heller vad ”Blåränderna” vill ha för en affär framgår, men enligt uppgifter till FotbollDirekt siktar Dif på en försäljning värd motsvarande 100 miljoner kronor.

Enligt Expressen väntas ”den närmaste veckan väntas bli avgörande” för om det blir en affär mellan parterna.