Uppgifter: Dit kommer Marc Guehi att flytta nästa sommar

Det blev ingen deadline day-flytt till Liverpool för Marc Guehi.

Nu har han däremot ställt in siktet på sin nästa klubbadress.

Detta i form av Real Madrid, enligt Defensa Central.

Liverpool gjorde klart med en rekordvärvning av Alexander Isak på deadline day, men svensken var inte den enda spelare som Liverpool ville få in.

De regerande Premier League-mästarna hade så gott som gjort klart med en värvning av Crystal Palace-kaptenen Marc Guehi, men övergången sprack i sista stund.

Enligt The Times kommer inte heller Liverpool att försöka på nytt i januari, då Guehis kontrakt löper ut nästa sommar.

Nu har mittbacken valt sin nästa klubbadress – som hör hemma i Spanien.

Enligt Defensa Central är Guehi inställd på en flytt till Real Madrid när hans kontrakt med Palace löper ut.

Vidare sägs engelsmannen, så till vida att han inte förlänger med London-klubben, kunna skriva på ett förhandskontrakt med ”Los Blancos” redan i januari.