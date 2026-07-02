Uppgifter: Djurgården säljer Anderson

Mikael Anderson, 28, har gjort sitt i Djurgården.

Enligt danska Tipsbladet säljs kuggen till AGF.

Mikael Anderson. Foto: Bildbyrån

Det har varit på gång ett bra tag, men nu uppges ett uppbrott mellan Djurgården och den dansk-isländske stjärnan Mikael Anderson vara helt klar – bara ett år efter att han anslöt från danska AGF.

Enligt den danska sajten Tipsbladet säljs 28-åringen tillbaka till Danmark och AGF efter att stundtals ha blivit petad till förmån för succéspelaren Bo Hegland under våren. Enligt uppgifterna är Anderson på väg till Danmark för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen innan affären kan bli officiell. Villkoren för ett långtidskontrakt ska även vara i hamn.

Mikael Anderson har totalt gjort 22 matcher för Djurgården sedan han anslöt förra sommaren. Han har noterats för åtta mål och tre assist. I år har det bara blivit fyra framträdanden för 28-åringen som har dragits med skador. Kontraktet med Dif är skrivet fram till sommaren 2029.