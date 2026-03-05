Uppgifter: Dortmundbacken angelägen om Real-flytt

Nico Schlotterbeck uppges vara aktuell för en flytt till Real Madrid.

Skulle det bli fallet hade det skänkt stor glädje till Dortmundspelaren.

Det rapporterar transferjournalisten Matteo Moretto.

Foto: Bildbyrån

Nico Schlotterbeck har blivit en av Borussia Dortmunds mer framstående spelare under de senaste åren, vilket har lett till ett stort intresse för den tyske mittbacken.

Under den senaste tiden har 26-åringen kopplats ihop med en flytt till både Real Madrid och Liverpool. Detta då ”Los Blancos” ser ut att tappa både David Alaba och Antonio Rüdiger samt att Ibrahima Konatés framtid i Liverpool är oviss.

Nu skriver den spanska transferjournalisten Matteo Moretto att Schlotterbeck själv är ”mycket intresserad” av en flytt till den spanska huvudstadsklubben.

Detta samtidigt som Dortmund jobbar hårt för att förlänga mittbackens avtal, som i dag går ut 2027. Däremot uppges Schlotterbeck vilja vänta med ett beslut om kontraktsförlängning i och med Real Madrids påstådda intresse.

Nico Schlotterbeck har spelat för Borussia Dortmund sedan 2022 och står totalt sett noterad för spel i 151 matcher i vilka det har blivit 10 mål och 18 assist.