Uppgifter: Duon kan lämna Man City

Manuel Akanji och Ilkay Gündogan kan lämna Manchester City.

De båda spelarna lämnades utanför matchtruppen i försluten mot Spurs.

Detta enligt transferjournalisten Nicolo Schira.

Både Manuel Akanji och Ilkay Gündogan lämnades utanför Manchester Citys matchtrupp i förlusten mot Tottenham.

Anledningen kan bero på att duon är på väg bort från klubben. Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Enligt Schira ingår inte Akanji och Gündogan i tränaren Pep Guardiolas framtida planer och nu kan de lämna inom kort. Båda spelarna har kopplats ihop med Galatasaray där Akanji har nyligen ska ha fått erbjudande.

Akanlji har två år kvar på sitt kontrakt och Gündogans går ut efter kommande säsong.