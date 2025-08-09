Uppgifter: Ederson nära Galatasaray

Ederson har ryktats bort från Manchester City.

Nu har målvakten kommit överens med Galatasaray.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Manchester Citys målvakt Ederson har tidigare i våras ryktats bort från PL-klubben.

City värvade nyligen James Trafford och nu ser det ut att bli en flytt för brassen till turkiska Galatasaray. Enligt transferexperten Nicolo Schira finns det en principiell överenskommelse mellan klubben och Ederson om ett kontrakt till 2028.

Årslönen uppges ligga på sju miljoner euro (drygt 80 miljoner kronor).

Ederson har tillhört City sedan 2017 och har ett kontrakt till 2026.