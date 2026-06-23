Uppgifter: Elfsborg gör sommar-värvning

21-åriga Theo Sander har kopplats ihop med Elfsborg.

Nu uppges en affär vara i hamn.

Målvakten ansluter för omkring fyra miljoner kronor.

Foto: Alamy

Det var för några dagar sedan som Fotbollskanalen rapporterade att IF Elfsborg var nära en målvaktsförstärkning. Enligt uppgifterna rörde det sig om den danska U21-landslagsspelaren Theo Sander, 21, som uppgavs vara nära att ansluta från FC Köpenhamn.

Nu sägs en affär vara helt klar. Enligt Tipsbladet ansluter Sander på ett avtal som sträcker sig över fyra år. Affären väntas landa på omkring fyra miljoner kronor.

Även tidningen Expressen har liknande uppgifter.

Yngst någonsin

Sander värvades till FCK från den danska konkurrenten Ålborg där han tidigare under karriären skrivit historia som den yngsta målvakten någonsin i den danska högstaligan. Någon speltid i Köpenhamn blev det däremot inte och i stället lånades 21-åringen ut till Odense under vårsäsongen.

Han har gjort sju landskamper för det danska U21-landslaget.