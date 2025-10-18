Uppgifter: Endrick öppen för franska storklubben

Endrick har inte fått någon speltid i Real Madrid den här säsongen.

I januari ser det ut att bli en utlåning för brassen.

Som sägs vara öppen för en flytt till Marseille.

Foto: Bildbyrån

Den unga brassen Endrick har inte haft någon rolig säsongsinledning.

Han missade de fyra första ligamatcherna på grund av skada och hittills har det blivit noll minuter för honom i Real Madrid den här säsongen och det har redan spekulerats kring en utlåning i vinter.

Nyligen uppgavs den franska storklubben Marseille visa intresse för att ta honom på lån och intresset verkar vara ömsesidigt.

Franska L’Équipe rapporterar nämligen att brassen ska vara intresserad av en flytt till den franska storklubben i kommande januarifönster.

Utöver Marseille så har även Paris Saint Germain, Newcastle, West Ham United, Real Sociedad och Valencia nämnts kring Endrick.

19-åringen som kom till Real Madrid förra sommaren har kontrakt med den spanska storklubben fram till sommaren 2030.