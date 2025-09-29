Uppgifter: Engelsk toppklubb vill ta Bayern-mittfältaren

Manchester City vill förstärka på mittfältet.

Aleksandar Pavlović uppges vara aktuell för toppklubben.

Detta rapporterar CaughtOffside.

Foto: Bildbyrån

Manchester City börjar planera för livet utan Rodri.

Uppgifter nu gör gällande att Pep Guardiola och Manchester City är på jakt efter en långsiktig ersättare till spanjoren och det kan komma att bli en värvning från Bayern München.

CaughtOffside rapporterar nämligen att Aleksandar Pavlović är på Manchester Citys önskelista.

Den engelska toppklubben sägs vara redo att erbjuda 40-50 miljoner euro för den tyske mittfältaren.

Huruvida Bayern München är intresserade av att sälja mittfältaren framkommer inte av uppgifterna.

Inte bara tysken som Manchester City tittar på

Pavlović är inte den enda mittfältaren som City tittar på dock.

Det har nyligen också kommit uppgifter om att Paris Saint Germain-stjärnan Joao Neves är ett namn som City har ögonen på.