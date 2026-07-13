Uppgifter: Erabi lämnar

Jusef Erabi, 23, är på väg mot ett klubbyte.

Enligt Sportbladet kommer anfallaren lånas ut till Preston i England.

Jusef Erabi. Foto: Bildbyrån

Speltiden i belgiska Genk har uteblivit för den svenska anfallaren Jusef Erabi under den senaste tiden. Nu uppges den tidigare Hammarby-strikern vara nära att söka sig vidare i jakt på fler matchminuter.

Enligt Sportbladet är 23-åringen ”bara detaljer” från en utlåning från Genk till Preston North End FC i den engelska andraligan The Championship. Hur långt låneavtalet är framgår inte av uppgifterna, men enligt tidningen väntas det hela bli klart inom den närmsta tiden såvida inget oförutsett inträffar.

Totalt har det blivit 22 matcher och ett mål i Genk sedan Jusef Erabi anslöt från Hammarby förra sommaren. Nyligen var anfallaren hemma i Sverige och höll i gång med ”Bajen”.