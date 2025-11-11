Uppgifter: Erik ten Hag nobbar Ajax

Ajax har sparkat tränaren John Heitinga.

Klubbens förre tränare Erik ten Hag uppgavs vara aktuell för en comeback.

Nu väljer ten Hag att tacka nej, enligt De Telegraaf.

Foto: Alamy

Ajax har, efter en längre period av svaga resultat, sparkat tränaren John Heitinga. Efter tränarens exit har flera kandidater kopplats ihop med att ta över storklubben.

Ett av namnen som uppgavs vara aktuellt för att efterträda Heitinga var Erik ten Hag. Nederländaren var tränare för Ajax mellan 2017 och 2022 innan han lämnade för Manchester United.

Tidningen De Telegraaf rapporterar att ten Hag var positiv till erbjudandet men samtidigt som den tekniske direktören Alex Kroes lämnade – vände ten Hag och valde att tacka nej.

Ajax ligger på en fjärdeplats i Eredivisie.