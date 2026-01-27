Uppgifter: Fast i Chelseas frysbox – nu aktuell för Serie A-klubb

Axel Disasi har inte fått någon speltid i Chelsea den här säsongen.

Nu kan en flytt till Fiorentina vara aktuell för mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Redan i somras ryktades Axel Disasi bort från Chelsea men mittbacken blev kvar och sedan dess har det inte blivit någon speltid i A-laget.

Nu kan en flytt till Italien och till Fiorentina vara aktuell.

Sky Sports Italia rapporterar nämligen att Florens-klubben ställt frågan gällande mittbackens tillgänglighet.

Fiorentina som ligger på nedflyttningsplats i Serie A har redan förstärkt truppen med flera nyförvärv i vinter och nu kan 27-åringen alltså bli nästa.

Disasi har utöver Fiorentina bland annat också ryktats till AC Milan den här vintern.