Klart: FCK-talang till svensk klubb

FC Köpenhamn och FC Rosengård utnyttjar sitt samarbete.

Nu lånas ut FCK-löftet Graham Ankamafio ut till Malmöklubben.

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I fjol ingick FC Köpenhamn och FC Rosengård ett samarbete för att utveckla och ta fram spelare samt att göra Rosengård till ett konkurrenskraftigt topplag i Sverige.

Nu meddelar FCK att mittbacken Graham Ankamafio förlänger samtidigt som han lånas ut till just Rosengård.

– För mig handlar det nu om att få minuter i benen och erfarenhet på seniornivå. Här är lånet med Rosengård en perfekt möjlighet, och det är en bra utgångspunkt för att komma tillbaka starkare, så att jag verkligen kan få in en fot i A-laget i FC Köpenhamn, säger han på den danska klubbens hemsida.

FCK:s utvecklingsdirektör Morten Grahn:

– Vi är mycket glada över att förlänga Grahams kontrakt, och tillsammans har vi lagt upp en bra plan för hans nästa utvecklingssteg. Regelbunden speltid är avgörande vid den här tidpunkten i hans karriär, och vi ser fram emot att se honom vidareutveckla sin stora potential på Rosengård

FC Rosengård ligger femma i Ettan Södra.