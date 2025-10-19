Uppgifter: Fernandes överväger allvarlig att lämna United

Manchester United har haft en tuff start på säsongen.

Vänder inte de sportsliga resultaten kan det få stor påverkan för Bruno Fernandes.

Portugisen överväger nämligen att lämna klubben efter säsongen i sådana fall.

Manchester United och Ruben Amorim har inte fått den starten på säsongen som man hoppats på.

Tio poäng på sju matcher har det blivit och United har minst sagt blandat och gett under säsongsinledningen.

Så här har det sett ut de senaste åren för storklubben och någon som verkar börja tröttna på det är den portugisiske stjärnan Bruno Fernandes.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen nu att Fernandes på allvar överväger att lämna klubben efter säsongen, ifall de sportsliga resultaten inte blir bättre.

Avsaknaden av ett ordentligt projekt blandat med inkonsekventa resultat har fått portugisen att överväga en framtid utanför England enligt uppgifterna.

Var det skulle kunna bli återstår att se. Fichajes rapporterar att Bayern Munchen ska vara intresserade av honom, samtidigt ryktades det flitigt kring intresse från Saudiarabien för Manchester United-stjärnan sedan i somras.