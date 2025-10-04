Uppgifter: Flera saudiska klubbar jagar Fernandes

Bruno Fernandes, 31, kan bli aktuell för flytt från Manchester United.

Portugisen uppvaktas av flera saudiska klubbar.

Det rapporterar Manchester Evening News.

Foto: Alamy

I somras kopplades Bruno Fernandes ihop med att lämna sitt Manchester United. Lagets kapten var aktuell för saudiska klubbar som Al Hilal och Al Nassr.

Det blev sedermera ingen flytt då både United och Fernandes tackade nej.

Nu rapporterar lokaltidningen Manchester Evening News att flera, icke namngivna, saudiska klubbar kommer att försöka värva portugisen i det kommande januarifönstret.

Enligt tidigare uppgifter ska Fernandes vara öppen för en flytt till Saudiarabien nästa sommar.

Fernandes har gjort 100 mål och 86 assist på 297 tävlingsmatcher i Manchester United.