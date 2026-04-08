Mohamed Salah kommer att lämna Liverpool.

Han kan ersättas av den tidigare Hammarby-stjärnan Bazoumana Touré.

Det rapporterar Fussball Transfers, som hänvisar till Bild.

Sedan en tid tillbaka står det klart att Mohamed Salah och Liverpool går skilda vägar efter säsongens slut. ”The Reds” är på jakt efter en ersättare till egyptiern och flera kandidater har nämnts.

Nu skriver sajten Fussball Transfers, som hänvisar till tidningen Bild, att den förre Hammarby-yttern Bazoumana Touré är ett konkret alternativ till att ersätta Salah.

Touré lämnade Bajen för Hoffenheim för lite mer än ett år sedan i en allsvensk rekordaffär. Nu uppges Touré ha blivit scoutad av Liverpool och blivit imponerade av hans ”hävd och motståndskraft”.

Tourés avtal med Hoffenheim sträcker sig till 2029 och en affär på 40 miljoner euro, motsvarande 434 miljoner kronor, sägs diskuteras.

Miljonregn för Hammarby

Skulle en affär med Liverpool bli av kommer Hammarby att få en rejäl peng. Detta då Bajen har en vidareförsäljningsklausul när han såldes till Hoffenheim 2025. Det har sportchefen Mikael Hjelmberg tidigare bekräftat för FotbollDirekt.

Bazoumana Touré noteras för två mål och elva assist på 26 matcher den här säsongen.