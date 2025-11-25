Uppgifter: Förre landslagsspelaren aktuell för toppjobb i VSK

Västerås SK kan vara på jakt efter en ny sportchef.

Då kan den före detta landslagsspelaren Mikael Lustig vara aktuell för jobbet.

Det uppger Expressen.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK har tagit steget upp till allsvenskan igen efter ett år i superettan. Efter det har klubbens manager Kalle Karlsson, ryktats bort och gjorts aktuell för såväl AIK som Hammarby.

För en tid sedan stod det även klart att VSK har tillsatt en ny huvudtränare inför nästa säsong, vid namn Alexander Rubin. Samtidigt som detta meddelade klubben att man kommer att tillsätta en person i rollen sportchef. Tidigare har Kalle Karlsson haft det ansvaret samtidigt som han har varit tränare.

I det fall att Karlsson lämnar klubben, och alltså inte tar sig an sportchefsjobbet, kan Mikael Lustig få det. Det skriver Expressen som menar att den förre landslagsbacken är högaktuell för att ta över posten.

Lustig har under de senaste åren varit verksam i klubbens akademi på deltid, men uppges alltså nu kunna få ett klart större ansvar.