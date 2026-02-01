Uppgifter: Förre MFF-tränaren kan ersätta Thelin

Jimmy Thelin sparkades av Aberdeen i början av året.

Den skotska klubben är alltjämt på jakt efter en ersättare.

Nu kommer rapporter om att han kan ersättas av förre MFF-tränaren Uwe Rösler.

Foto: Bildbyrån

I början av året stod det klart att Aberdeen bestämt sig för att sparka Jimmy Thelin.

Den svenske tränaren har ännu inte ersatts utan processen pågår för fullt och enligt rapporter så kan Thelin bli ersatt av ett namn som är väldigt bekant för den svenska publiken.

Sky Sports rapporterar nämligen att den förre Malmö FF-tränaren, Uwe Rösler, som för tillfället tränar Vfl Bochum i Bundesliga 2, är ett alternativ.

Utöver tysken så ska även Stephen Robinson(St Mirren), Markus Gisdol och två andra tränare ses som alternativ.

Rösler har kontrakt med Vfl Bochum fram till sommaren 2027.