Uppgifter: Fortsatt Serie A-intresse på svenske stjärnan

Jens Cajuste, 26, har återvänt till Napoli.

Men Genoa visar intresse och vill fortfarande värva svensken, enligt uppgifter.

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Jens Cajuste var utlånad till Ipswich i The Championship förra säsongen. Nu har den svenske mittfältaren återvänt till Napoli, som han tillhör i grunden.

Det ser emellertid ut att bli en kort visit i Neapel. Tidigare har det rapporterats om intresse från ligakonkurrenten Genoa. Det har förts samtal mellan klubbarna för att få till en övergång sedan i juni.

Nu rapporterar den italienska transferjournalisten Alfredo Pedulla att Genoa gör ett nytt försök med Cajuste. Genoas tränare Daniele De Rossi uppges ha 26-åringen högt upp på önskelistan samtidigt som Napoli är öppen för försäljning.

Enligt Pedulla är även Cajuste öppen för en flytt.

Jens Cajuste noterades för ett mål och fyra assist på 30 ligamatcher i Championship förra säsongen. Hans avtal med Napoli sträcker sig till sommaren 2028.