Uppgifter: Fransk klubb utmanar AIK om Dia

AIK har fått bud nobbat på Haugesunds Madiodio Dia.

Nu vil Ligue 1-klubben FC Lorient värva mittbacken.

Detta enligt sajten Africa Foot.

Foto: Alamy

Tidigare i veckan rapporterade Expressen och norska Nettavisen att AIK har försökt med Haugesunds mittback Madiodio Dia. ”Gnagets” första bud ska ha nobbats och nu kan de få ytterligare konkurrens.

Enligt sajten Africa Foot är, förutom AIK, Ligue 1-klubben FC Lorient intresserat av 21-åringen. Samtidigt uppger sajten att förhandlingarna med AIK ska ha vara i ett långt gånget skede.

Dias kontrakt med Haugesund sträcker sig över 2027.