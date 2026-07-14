Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Gais lånar ut Shalom Ekong

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Gais lånar ut Shalom Ekong till Gif Sundsvall.
Lånet sträcker sig året ut.
Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Shalom Ekong står i år noterad för sju inhopp och en match från start med Gais.

Nu kan Expressen rapportera att Shalom Ekong lämnar Gais för att få mer speltid i Gif Sundsvall. Lånet ska enligt uppgifterna stäcka sig året ut och om inget oförutsett händer kommer han presenteras inom kort.

I går kom det uppgifter om att Hammarby-spelaren Nikola Vasic kan vara aktuell för Gais. Läs mer här: Uppgifter: Vasic lämnar Bajen – klar för konkurrent

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt