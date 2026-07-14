Uppgifter: Gais lånar ut Shalom Ekong

Gais lånar ut Shalom Ekong till Gif Sundsvall.

Lånet sträcker sig året ut.

Det rapporterar Expressen.

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Shalom Ekong står i år noterad för sju inhopp och en match från start med Gais.

Nu kan Expressen rapportera att Shalom Ekong lämnar Gais för att få mer speltid i Gif Sundsvall. Lånet ska enligt uppgifterna stäcka sig året ut och om inget oförutsett händer kommer han presenteras inom kort.

I går kom det uppgifter om att Hammarby-spelaren Nikola Vasic kan vara aktuell för Gais. Läs mer här: Uppgifter: Vasic lämnar Bajen – klar för konkurrent