Uppgifter: Gais värvar Henry Sletsjøe

Gais har gjort klart med Henry Sletsjøe.

Mittfältaren väntas genomföra en läkarundersökning innan det är en ”done deal”.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Gais uppges göra en förstärkning på det centrala mittfältet. GP rapporterade tidigare att Rosenborgs Henry Sletsjøe, 25, är aktuell för ”Makrillarna”.

Enligt Sportbladet är affären i princip klar. Sletsjøe väntas genomföra en läkarundersökning innan han presenteras av Gais.

Sletsjøe är bekant med Sverige sedan tidigare. Mittfältaren har spelat för klubbar som IK Brage, IF Sylvia och Syrianska FC. Han har även spelat ungdomsfotboll i Djurgårdens IF.