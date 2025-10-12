Uppgifter: Galatasaray leder jakten på Malacia

Tyrell Malacia ser av allt att döma ut att lämna Manchester United.

Då leder den turkiska storklubben Galatasaray jakten på ytterbacken.

Det uppger Daily Star.

Foto: Bildbyrån

Det har stormat en del kring Manchester Uniteds Tyrell Malacia under den senaste tiden. Detta då han uppgavs vara oönskad i klubben, blev kvar, och senare sattes i träning med klubbens U23-lag.

För ett par veckor sedan kom United med ett besked gällande 26-åringen – som blev en del av Ruben Amorims lag igen och fick börja träna med A-laget.

Nu skriver Daily Star att den turkiska storklubben Galatasaray leder jakten gällande en värvning av Malacia. Däremot sägs en övergång kunna bli aktuell först nästa sommar.

Relationen mellan nederländaren och huvudtränaren Ruben Amorim beskrivs vara ”bortom räddning”.

Tyrell Malacia anslöt till Manchester United år 2022 men har trots det endast gjort 47 matcher för klubben. Detta beror delvis på att han var utlånad till PSV Eindhoven under våren.

