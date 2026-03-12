Uppgifter: Ger sig in i kampen med Arsenal om Brandt

Julian Brandt kommer att lämna Borussia Dortmund i sommar.

Arsenal har uppgetts vilja plocka in tysken som Bosman då.

Nu ser man ut att få konkurrens från Aston Villa gällande en signatur.

Foto: Bildbyrån

Julian Brandts kontrakt med Borussia Dortmund löper ut i sommar och då kommer den tyske mittfältaren att lämna storklubben.

Vad som väntar för honom då är ännu inte klart, men 29-åringen lär ha en hel del alternativ.

Såväl FC Barcelona som Arsenal har nyligen uppgetts vara intresserade, men nu ser även en ytterligare Premier League-klubb ut att vilja plocka in tysken.

Football Insider rapporterar nämligen att Aston Villa kommer att utmana gällande en värvning av tysken.