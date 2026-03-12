Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Ger sig in i kampen med Arsenal om Brandt

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Julian Brandt kommer att lämna Borussia Dortmund i sommar.
Arsenal har uppgetts vilja plocka in tysken som Bosman då.
Nu ser man ut att få konkurrens från Aston Villa gällande en signatur.

Foto: Bildbyrån

Julian Brandts kontrakt med Borussia Dortmund löper ut i sommar och då kommer den tyske mittfältaren att lämna storklubben.
Vad som väntar för honom då är ännu inte klart, men 29-åringen lär ha en hel del alternativ.

Såväl FC Barcelona som Arsenal har nyligen uppgetts vara intresserade, men nu ser även en ytterligare Premier League-klubb ut att vilja plocka in tysken.

Football Insider rapporterar nämligen att Aston Villa kommer att utmana gällande en värvning av tysken.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt