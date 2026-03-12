Uppgifter: Ger sig in i kampen med Arsenal om Brandt
Julian Brandt kommer att lämna Borussia Dortmund i sommar.
Arsenal har uppgetts vilja plocka in tysken som Bosman då.
Nu ser man ut att få konkurrens från Aston Villa gällande en signatur.
Julian Brandts kontrakt med Borussia Dortmund löper ut i sommar och då kommer den tyske mittfältaren att lämna storklubben.
Vad som väntar för honom då är ännu inte klart, men 29-åringen lär ha en hel del alternativ.
Såväl FC Barcelona som Arsenal har nyligen uppgetts vara intresserade, men nu ser även en ytterligare Premier League-klubb ut att vilja plocka in tysken.
Football Insider rapporterar nämligen att Aston Villa kommer att utmana gällande en värvning av tysken.
