Uppgifter: Gerrard öppen för comeback – finns försvårande faktorer

Steven Gerrard har gjorts aktuell för en återkomst till Rangers.

Engelsmannen uppges även vara intresserad av att återvända.

Det finns dock försvårande omständigheter för en comeback.

Foto: Bildbyrån

Rangers har nyligen sparkat Russell Martin och jakten på en ersättare har inletts.

Det har redan rapporterats om att Steven Gerrard är aktuell att återvända till klubben och nu kommer en uppdatering gällande engelsmannen.

Darell Currie uppger att Gerrard ska vara intresserad av att ta över.

🔵 @darrellcurrietv and Alan Hutton discuss whether Steven Gerrard could make a return as Rangers manager



"He would be interested in a return, I know that for absolute sure" 🗣️



𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑦 @sbk | 18+ | 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝐺𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑦 pic.twitter.com/4QikjRrb8y — Premier Sports (@PremSportsTV) October 7, 2025

Det ska dock finnas två faktorer som kan komma att vara försvårande.

Först är det skatteskäl, samt huruvida Gerrard kan tänka sig att samarbeta med Rangers styrelse som kan komma att påverka.

Den 45-årige engelsmannen som för tillfället står utan uppdrag tränade Rangers från 2018 till 2021.