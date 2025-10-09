Uppgifter: Gerrards Rangers-förhandlingar går framåt

Steven Gerrard står utan jobb.

Engelsmannen är på väg till skotska Rangers.

Det rapporterar transfer-journalisten Nicolo Shira.

Foto: Alamy

Steven Gerrard fick sparken av saudiska Al-Ettifaq i januari 2025. Sedan dess har den förre Liverpool-spelaren stått utan ett tränaruppdrag.

Transfer-journalisten Nicolo Schira skriver att han kan återvända till skotska Rangers, där han var tränare 2018- till 2021. Enligt Schira går förhandlingarna framåt. Enligt tidigare uppgifter finns det faktorer som kan försvåra en flytt till sin gamla klubb, exempelvis hur samarbetet med klubbens ledning kommer att fungera.

Gerrard har, förutom Rangers och Al-Ettifaq, tränat Liverpools U18-lag och Aston Villa i Premier League.

Som spelare gjorde Gerrard 186 mål och 155 framspel på 710 A-lagsmatcher för Liverpool.