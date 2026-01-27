Uppgifter: Guðjohnsen överens med italiensk klubb

Sveinn Aron Guðjohnsen har lämnat Sarpsborg.

Den förre Elfsborg-spelaren kan nu återvända till Italien.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen stod det klart att Sveinn Aron Guðjohnsen, 27, lämnar norska Sarpsborg. Nu uppges den tidigare Elfsborg-anfallaren vara nära en comeback i Italien.

Islänningen ska, enligt silly-journalisten Nicolo Schira, vara överens med Cavese i Serie C.

Guðjohnsen spelade för italienska Spezia innan han anslöt till Elfsborg 2021. 27-åringen står noterad för 14 mål och tre assist på 70 allsvenska matcher.