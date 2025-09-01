Uppgifter: Guehis övergång till Liverpool har kollapsat

Han uppgavs vara klar för Liverpool.

Nu har Marc Guehis övergång kollapsat.

Detta uppger de två transferspecialisterna David Ornstein och Fabrizio Romano.

Det var under måndagseftermiddagen, med timmar kvar av det brittiska transferfönstret, som Fabrizio Romano och David Ornstein rapporterade att Liverpool hade gjort klart med en mittback.

Det i form av den engelske landslagsmannen från Crystal Palace – Marc Guehi. 25-åringen uppgavs köpas loss för 35 miljoner pund, eller nära 445 miljoner kronor.

Nu har affären gått i stöpet.

Detta trots att mittbacken hade genomgått läkarundersökningen samt att ett så kallat ”deal sheet” hade lämnats in. Anledningen bakom den uteblivna affären handlar om att Crystal Palace inte har hittat en ersättare till Guehi.

Med Crystal Palace har Guehi spelat 161 matcher sedan han lämnade Chelsea för fyra år sedan.

