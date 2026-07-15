Uppgifter: Gyökeres kan ingå i bytesaffär

Julian Alvarez är på Arsenals radar.

Nu övervägs en bytesaffär med Viktor Gyökeres.

Det uppger TalkSport.

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Julian Alvarez kommer med stor sannolikhet lämna Atlético Madrid i sommar. Tidigare har ligarivalen Barcelona målats upp som en möjlig destination för argentinaren.

Även Arsenal ska vara intresserade av anfallaren. Då kan Viktor Gyökeres komma att spela en avgörande roll.

Enligt TalkSport undersöker den engelska storklubben möjligheten att göra en bytesaffär med Atlético Madrid, där Gyökeres flyttar till Spanien samtidigt som Alvarez ansluter till Arsenal.

Det återstår att se om den spanska storklubben skulle vara intresserade att ta emot svensken.

Viktor Gyökeres skrev på för Arsenal förra sommaren. Totalt blev det 21 mål på 55 matcher under debutsäsongen i norra London.