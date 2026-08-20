Uppgifter: Gyökeres vill lämna Arsenal – erbjuder sig till storklubb

Viktor Gyökeres, 28, sägs vilja lämna Arsenal.

Enligt uppgifter har svensken erbjudit sig till Barcelona.

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Viktor Gyökeres blev Arsenals bäste målskytt när de säkrade Premier League-titeln den gångna säsongen. Trots svenskens succé har han kopplats ihop med en flytt från Londonklubben.

Atletico Madrid-forwarden Julian Alvarez ska vara eftertraktad av Arsenal och Gyökeres sägs kunna ingå i en bytesaffär.

Nu rapporterar spanska Cope att Gyökeres vill lämna Arsenal. Den svenske landslagsstjärnan har erbjudit sig till Barcelona. Enligt Cope vill hans agent träffa Barças sportchef Deco.

Svenskens avtal med ”Gunners” sträcker sig till sommaren 2030.

Utöver Gyökeres tittar Barcelona på Lautaro Martinez och Nicolo Tresoldi som alternativ på forward-positionen.