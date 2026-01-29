Uppgifter: Häcken jagar dansk anfallstalang

BK Häcken är ute efter en dansk talang.

Han heter Oliver Ross och spelar till vardags för Aalborg BK.

Enligt Expressen följer Häcken 21-åringens situation noga.

Foto: Alamy

Sedan tidigare står det klart att BK Häcken har sålt både Isak Brusberg och John Paul Dembe till utländska klubbar. I deras ställe har man valt att plocka in Gustav Lindgren från Peterborough, och undersöker nu möjligheterna för ännu ett nyförvärv.

Enligt Expressen följer Hisingsklubben den 21-årige anfallaren Oliver Ross situation noga och överväger en värvning från Aalborg i den danska andraligan.

Däremot sägs inte Häcken vara ensamma om att jaga Ross, då även norska Brann är ute efter talangen enligt TV2.

Vad gäller bud ska inget sådant ha inkommit till Aalborg från varken Häcken eller Brann.

Under sin tid i Aalborg har Oliver Ross spelat 125 matcher i vilka det har blivit 16 mål och 13 assist. Anfallaren har även spelat för det danska U21-landslaget.