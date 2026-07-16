Uppgifter: Häcken värvar landslagsspelare

BK Häcken har sålt Felicia Schröder.

SVT sport rapporterar att klubben har hittat en ny anfallare.

Nämligen Joy Omewa från Nottingham.

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BK Häcken har sålt sin poängdrottning Felicia Schröder till Real Madrid.

Nu kan SVT Sport rapportera att BK Häcken har hittat en ny anfallare. Den nigerianska landslagsspelaren Joy Omewa som väntas plockas in från Nottingham i engelska andradivisionen. Hon skrev ett korttidskontrakt över våren med Nottingham efter att ha anslutit från danska Fortuna.

I fjol gjorde hon A-landslagsdebut.