Uppgifter: Han pekas ut som tänkbar Bosse Andersson-ersättare

Bosse Andersson uppges vara på väg bort från Djurgården.

Nu pekas en tänkbar ersättare till sportchefen ut.

Sarpsborgs Hampus Andersson uppges vara aktuell.

Foto: Bildbyrån

Bosse Anderssons tid som sportchef i Djurgården rapporteras vara på väg att nå sitt slut.

Det var Expressen som kom med dessa uppgifter tidigare under tisdagen.

Nu kommer samma tidning, samt norska TV2, med uppgifter om vem som kan komma att.

Enligt uppgifterna så är Hampus Andersson, sportchef i Sarpsborg 08, aktuell som ersättare.

Hans namn ska ha diskuterats internt i Stockholmsklubben och en första kontakt ska ha tagits enligt Expressen.

Norska TV2 rapporterar att han anses vara ett väldigt relevant alternativ för Stockholmsklubben.

Andersson tog över som sportchef i den norska klubben sommaren 2023, innan dess var han chefsscout i BK Häcken.