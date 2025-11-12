Uppgifter: Hellberg pekas ut som huvudkandidat

Swansea City jagar Kim Hellberg.

Hammarby succétränare gjordes på nytt aktuell för klubben i går.

Nu uppges Championship-klubben ha svensken som huvudkandidat.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg kopplades i somras ihop med den walesiska klubben Swansea, men någon flytt blev det inte då.

Under gårdagskvällen kom sedan inhemska uppgifter från Wales om att Hellberg på nytt är av intresse för Championship-klubben. Nu verkar det dock hända saker.

Expressen kommer nämligen nu med uppgifter att svensken är huvudkandidat för Swansea och att kontakt med svensken ska ha tagits från klubben, något som även Wales Online rapporterade om.

Hellberg har kontrakt med Bajen över nästa säsong och i kontraktet ska en utköpsklausul finnas enligt tidigare uppgifter.