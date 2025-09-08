Uppgifter: Ibrahim klar för klubb i Förenade Arabemiraten

Harun Ibrahim har imponerat stort i Gais.

Nu ser han ut att byta klubb, enligt Expressen.

Detta i form av Sharjah FC, från den Förenade Arabemiraten.

Foto: Bildbyrån

Harun Ibrahim har själv meddelat att han kommer att lämna Gais under sommaren.

– Jag är glad över tiden jag har haft här och kommer se tillbaka på alla minnen med glädje, sade han till GP i slutet av augusti.

Nu ser mycket ut att tyda på att karriären kommer att fortsätta i Förenade Arabemiraten.

Detta då 22-åringen, enligt Expressen, har gjort klart med Sharjah FC.

Uppgifterna gör gällande att Gais och Sharjah är överens om en övergång som landar på omkring 7,5 miljoner kronor. Med Sharjah, där den forne MFF- och Hammarby-tränaren Milos Milojevic är tränare, förväntas Ibrahim skriva ett treårskontrakt.

Harun Ibrahim står noterad för spel i 18 allsvenska matcher denna säsong, i vilka han har gjort tre mål.