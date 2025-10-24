Uppgifter: Iqbals märkliga klausul – B.93 tilldelas guldbonus

Mjällby AIF har säkrat sitt första SM-guld.

Då får den danska klubben B.93 en guldbonus.

Detta då de skrev in en sådan klausul i avtalet när de sålde Abdullah Iqbal, enligt Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Det var i den 26:e allsvenska omgången som Mjällby AIF säkrade sitt första SM-guld i historien – då man besegrade IFK Göteborg med 2-0 på Gamla Ullevi.

Feststämningen är således på topp, men inte bara i Blekinge. Faktum är att den danska klubben B.93 även gläds åt Maifs guld.

Detta då de, enligt Tipsbladet, skrev in en ovanlig klausul när de sålde Abdullah Iqbal till Mjällby under sommaren 2024. Den handlade om att B.93, i det fall att Mjällby vann guld, tilldeladas en bonus.

– B.93 har faktiskt gjort en ganska rimlig affär när de säljer honom till Mjällby. Om han blir mästare med Mjällby har de inskrivet att B.93 får 25 000 euro (cirka 272 000 kronor). Och det kommer att släppas den här veckan eftersom de vann, säger transferexperten Farzam Abolhosseini i podcasten ”Transferguru”.

– Och de har också skrivit in att de får 15 procent i vidareförsäljning. Så om han går för 15 miljoner kronor, eller vad du nu sa…, säger journalisten Peter Hjulmand i podcasten.





