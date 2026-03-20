Uppgifter: Iraola kan ersätta Valverde i Athletic Club

Nu görs Andoni Iraola aktuell för att ta över, enligt Daily Mail.

År 2022 återvände Ernesto Valverde till Athletic Club efter att ha verkat i FC Barcelona. Sedan dess har han bland annat tagit den baskiska klubben till seger i Copa del Rey år 2024 och även en semifinal i Europa League 2025.

Tidigare under fredagen meddelade han dock att årets säsong blir hans sista i Bilbao-klubben, då han kommer att lämna.

Nu skriver den brittiska tidningen Daily Mail att Athletic överväger att hämta ersättaren från Premier League-klubben Bournemouth. Där basar spanska Andoni Iraola över ”The Cherries” och ses nu som en ledande kandidat för Athletic Club.

Andoni Iraola har tränat Bournemouth sedan 2023 och bland annat utvecklat lagets sätt att spela, med stort bollinnehav och en vilja att föra matcher. Nu är han alltså aktuell för en flytt hem till Spanien.