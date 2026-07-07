Uppgifter: Jagar ersättare till Widell Zetterström

Jacob Widell Zetterström ryktas bort från Derby.

Nu tittar klubben på en ersättare till den svenske målvakten, enligt uppgifter.

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Jacob Widell Zetterström, 27, utmärkte sig mellan stolparna under VM. Den svenske burväktaren har tidigare kopplats ihop med klubbar som Eintracht Frankfurt och Leeds. Även Bournemouth och Nottingham Forest sägs visa intresse för honom.

Nu rapporterar The Sun att Derby tittar på en ersättare till Widell Zetterström. Tidningen uppger att Derby är intresserade av Southamptons Gavin Bazunu. Hans avtal med ”The Saints” sträcker sig till 2027

The Sun rapporterar att Widell Zetterströms pris har ”skjutit i höjden” i samband med VM-prestationerna. Svenskens kontrakt med Derby löper ut 2027.