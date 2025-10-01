Uppgifter: James Ward-Prowse kan lämna West Ham

Han petades i den första matchen under nya tränaren Nuno Espírito Santos.

Nu rapporterar Talksport att West Ham är redo att sälja James Ward-Prowse.

Foto: Bildbyrån

Det var i måndagens match mellan Everton och West Ham som James Ward-Prowse, 30, petades från matchtruppen. Detta i vad som var Nuno Espírito Santos första match som tränare för Londonlaget.

Nu skriver engelska Talksport att West Ham är beredda att sälja sin mittfältare i januari – då han inte är en del av den nya tränarens planer.

Innan Espírito Santos tog över som boss var Ward-Prowse given i Graham Potters startelva och hade startat samtliga fem Premier League-matcher denna säsong.

Nu ser verkligheten annorlunda ut, om man får tro rapporterna från England.

James Ward-Prowse kontrakt med West Ham sträcker sig till sommaren 2027.