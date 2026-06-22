Uppgifter: Jordan Larsson ska läkarundersökas

Jordan Larsson närmar sig en flytt till Al-Ettifaq.

Under måndagen och tisdagen kommer svensken att läkarundersökas, enligt Tipsbladet.

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Jordan Larsson, 27, är i princip klar för en flytt. Svensken kommer att lämna FC Köpenhamn och uppges gå till saudiska Al-Ettifaq.

Enligt den danska sajten Tipsbladet landar affären på 1,5 miljoner dollar, vilket motsvarar 14,4 miljoner svenska kronor. Sajten uppger dessutom att Larsson ska läkarundersökas i Köpenhamn.

Innan övergången blir helt klar behöver 27-åringen få sitt arbetstillstånd i Saudiarabien. Kontraktet väntas skrivas över tre år.