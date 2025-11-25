Uppgifter: Karlsson och Tjelmeland är Hammarbys huvudspår

Kim Hellberg har lämnat Hammarby.

Nu pågår arbetet med att hitta ny tränare.

Enligt Expressen är Kalle Karlsson och Sindre Tjelmeland två huvudkandidater.

Foto: Bildbyrån

Efter många veckor med rykten och spekulationer blev det under gårdagen klart att Kim Hellberg och David Selini lämnar Hammarby för Middlesbourgh. Det innebär att ”Bajen” ny letar efter nya tränare och enligt Expressen finns det två huvudspår.

Sindre Tjelmeland och Kalle Holmberg sägs enligt uppgifterna vara två huvudkandidater för Hammarby. Tjelmeland har varit assisterande tränare i IFK Göteborg men lämnade under sommaren 2024 för att flytta till Lech Poznań.

Nu kan Tjelmeland återvända till Allsvenskan men denna gången till Hammarby.