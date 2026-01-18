Uppgifter: Kommer att lämna – Glasner kan sparkas redan nu

Oliver Glasner har meddelat att han kommer att lämna Crystal Palace efter säsongen.

Nu kommer dock rapporter om att tränaren kan sparkas redan nu.

Detta enligt Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Nyligen meddelade Oliver Glasner att han kommer att lämna Crystal Palace efter säsongen i samband med att hans kontrakt löper ut.

Nu är det dock inte säkert att österrikaren blir klar hela säsongen.

Sky Sports rapporterar nämligen nu att Crystal Palace överväger att sparka tränaren redan nu.

Anledningen till detta ska vara att klubbens delägare, Steve Parish, inte uppskattade Glasners kritik mot klubbledningen efter gårdagens förlust mot Sunderland.

Efter matchen vädrade Glasner sitt missnöje över truppen och det faktum att lagkapten Marc Guehi är så gott som klart för Manchester City.

– Jag tycker att spelarna gav allt de kunde. Vi gjorde inga byten, titta på bänken, det är bara barn där. Vi känner att vi blir helt övergivna. Att sälja vår kapten en dag före en match – det finns ingen förståelse för detta, sa han till Sky Sports efter matchen.