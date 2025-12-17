Uppgifter: Konkurrent vill plocka Neymar

Neymar sitter på utgående kontrakt och förhandlingar med Santos pågår.

Samtidigt vill en annan brasiliansk klubb värva honom.

Flamengo uppges vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Neymar vände hem till Santos och Brasilien i vintras och då skrev han på ett ettårskontrakt med klubben.

Det kontraktet är nu utgående och samtidigt som förhandlingar mellan 33-åringen och Santos pågår så uppges en konkurrent vilja knyta till sig Neymar.

Klubben i fråga är Flamengo och det spanska Marca som kommer med uppgifterna.

Enligt rapporterna så vill klubben kapa förlängningsförhandlingarna för att knyta till sig Neymar.

Stjärnan som även kopplats ihop med Inter Miami har rätt nyligen dock uttryckt att hans prioritet är att förlänga med Santos.