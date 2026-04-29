Uppgifter: Krisklubben intresserade av Rashford

Marcus Rashfords framtid i Barcelona är mycket omtalad.

Nu kan han flytta hem till England – men inte till Manchester.

Detta då Tottenham Hotspur visar ”genuint intresse” för yttern, enligt Sport.

Marcus Rashford har länge kopplats ihop med en permanent övergång från Manchester United till Barcelona, dit han just nu är utlånad till.

Så sent som i går gjorde uppgifter från Sky Sports gällande att Rashford var aktuell för att stanna i den spanska storstaden. Detta genom ännu ett lån från katalanerna, till skillnad från att aktivera den utköpsklausul som finns i hans avtal.

Det behöver dock inte bli så att den 28-årige engelsmannen stannar i Spanien. Skulle han lämna La Liga-ledaren talar mycket för att han vänder hem till England.

Enligt uppgifter från spanska Sport behöver han dock inte hamna i Manchester. Detta då krisklubben Tottenham Hotspur, som just nu befinner sig på nedflyttningsplats, visar ”genuint intresse” för att värva yttern.

Skulle ”Spurs” klara sig kvar i Premier League väntas man lägga ett bud på Rashford i det fall att han inte blir kvar i Barcelona. Någon flytt tillbaka till ”The Red Devils” ser inte ut att vara nära förestående.

28-årige Marcus Rashford har spelat 45 matcher för FC Barcelona i vilka han har gjort 13 mål och 13 assist.



