Uppgifter: Kuggen förlänger med Real Madrid

Aurelien Tchouameni, 26, ser ut att stanna i Real Madrid.

Enligt uppgifter förlänger han med ”Los Blancos”.

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Aurelien Tchouameni har ryktats bort från Real Madrid. Nu kommer motstridiga uppgifter.

Enligt transferjournalisten Ben Jacobs är Tchouameni överens med Real Madrid om en förlängning till 2031.

Manchester United är en av klubbarna som tidigare visat intresse för 26-åringen, som nu ser ut att stanna i den spanska huvudstadsklubben.

Tchouameni har gjort totalt sju mål och åtta assist på 195 matcher i ”Los Blancos”